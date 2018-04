Facelift voor Skoda Superb

Door: REDACTIE

S

koda voert voor modeljaar 2007 enkele detailwijzigingen door aan de Superb. Het uiterlijk wordt nauwelijks zichtbaar aangepast met een nieuwe grille in de neus en een set achterlichten met helder rood en wit afdekglas. De koplampen hebben een nieuwe layout en zien de wereld voortaan ook door helder glas op een zilverkleurige achtergrond. De Superb, die is gebaseerd op de vorige generatie van de VW Passat, krijgt in de buitenspiegels ingewerkte richtingaanwijzers. Voor de topversie zijn er nieuwe 17-duims lichtmetalen velgen, en prijkt aan de achterkant een dubbele uitlaatpijp.

Aan de binnenzijde is het grootste nieuws de komst van het afwerkingsniveau Laurin & Klement. Dat wordt boven al het overige geparkeerd met een lederen bekleding en houtaccenten voor de boordplank en tal van metaalkleurige accenten. De versie heeft ook recht op getinte achterruiten. Het motorenpallet doorstaat de modeljaarwissel zonder wijzigingen. De benzines blijven 115 tot 193pk sterk en de diesels rijken van 105 tot 163 paarden.