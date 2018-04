Grondige facelift voor Hyundai Coupé

Door: REDACTIE

O

p de Guangzhou Motor Show in China heeft Hyundai z’n vernieuwde Coupé voorgesteld. De wijzigingen spitsen zich vooral toe op het exterieur, waar het front zich op een volledig nieuwe styling mag verheugen. Ook in Europa is het model marktleider in de dun bezaaide markt van middenklasse Coupé’s.

De volledig nieuwe neus, waarvan de lichtblokken het gros van de aandacht naar zich toe trekken, wordt aangevuld met nieuwe flankpanelen. De krachtlijnen die in de koplampen vertrekken lopen daar door. Achteraan wordt het sportieve karakter met nieuwe lichtunits, een centraal gepositioneerd mistlicht, dubbele ovalen uitlaatsierstukken en een dubbele kofferspoiler onderlijnt.

Motorische wijzigingen zijn er niet; onder de kap huist nog steeds een tweeliter viercilinder benzinemotor die aan een handgeroerde vijfbak wordt gekoppeld of een 2.7l grote V6. Die heeft standaard recht op een zesbak, maar ook automaat hoort tot de mogelijkheden. Eind september beleeft de Coupé z’n Europees debuut op het Salon van Parijs.