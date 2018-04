Officieel: de nieuwe Volvo C30

Door: REDACTIE

erder dit jaar voerde Volvo op het Autosalon van Detroit een prototype van de C30 ten tonele. In september gaat op het Autosalon van Parijs het doek van de nieuwe kleine Volvo, maar de eerste officiële gegevens en foto’s zijn er sinds vandaag. Eind 2006 start te productie in Gent. Met de C30 wil de Zweedse constructeur een model neerzetten dat gericht is op jonge koppels en singles. Volvo mikt op een productie van 65.000 stuks per jaar, wil de consument vooral van de Audi A3 en BMW 1-Reeks weghouden, en vermoed dat ruim driekwart van de C30’s op Europese bodem blijft.

Het dynamische karakter van de voorzijde van de C30 Design Concept werd behouden. In profiel sneuvelden de skirts, maar de duidelijk wielkasten en hellende daklijn zorgen niettemin voor een sportieve uitstraling. De brede schouders lopen in hoefijzervormige achterlichten. Het interieur biedt plaats aan vier inzittenden in aparte zetels. Door de ruimte tussen beide achterste zitplaatsen is de zwevende middenconsole, een stijlkenmerk dat we op de S40/V50 en C70 terugvinden, door de glazen achterruit zichtbaar. Volvo wil z’n trendy doelpubliek op haar wenken bedienen door reeds op de standaarduitvoering een performante stereo en een aankleding met verschillende kleurtinten te leveren.

De 4,25m grote C30 (22cm korter dan de S40 waarvan hij het platform overneemt) zal beschikbaar zijn met een ruime waaier aan motoren, te beginnen bij de 1.6l benzine van 100pk en de 109pk sterke 1.6l dieselmotor, tot de 200pk krachtige T5 benzineslurper en het 180 paarden sterke D5 dieselaggregaat.