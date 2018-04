VW Polo kwartet compleet

Door: REDACTIE

ezer dagen wordt de VW Polo BlueMotion voorgesteld en daarmee is het Polo kwartet compleet. Van de vorig jaar gelanceerde nieuwe Polo kwamen dit jaar in februari ook de sportieve GTI en de CrossPolo op de markt. Nu komt er dus ook de zuinige Polo BlueMotion en de topvariante “Cup Edition” het klavertjevier van speciale versies vervolledigen. Het motorenaanbod is met de zeven benzineversies van 55 tot 180 pk en de vier diesels van 70 tot 130 pk eveneens rond. Het Europese succes van de Polo is vooral te danken aan de typische eigenschappen van dit model met o.m. de grote actieve en passieve veiligheid en door zijn soliditeit ook zijn stabiele wederverkoopwaarde.

De efficiënte BlueMotion verbruikt gemiddeld slechts 3,9 liter per 100 km en ook de CO² uitstoot werd met 16g/km teruggeschroefd. Deze twee eigenschappen werden verkregen door langere overbrengingsverhoudingen, een aerodynamische verfijning en innerlijke motorwijzigingen. De TDI-motor van de BlueMotion heeft met zijn cilinderinhoud van 1.4 liter, zoals de klassieke drie- en vijfdeurs topversies, een vermogen van 80 pk/59 kW en haalt daarmee een piek van 176 km/u en spurtprestaties voor de 100 km/u vanaf stilstand in 12,8 seconden.

De CrossPolo krijgt naast de 70 en 100 pk sterke diesels ook vier benzineversies gaande van 64 tot 105 pk. Dit lifestyle georiënteerde model heeft een tot 15 cm verhoogde bodemvrijheid waardoor, al blijft het een voorwielaandrijver, ook voor het ruige terrein geen omweg moet worden gemaakt. Met zijn nieuw ontworpen bumpers en de grote wielen werd hij eveneens optisch gewijzigd.

Net zoals voor de 30ste verjaardag van de Golf GTI heeft nu ook het kleine broertje een 1.8 liter turbomotor van 150 pk goed voor een spurtnummer van 8,2 seconden, een maximaal koppel van 220 Nm bij 1.950 omw/min en een gemiddeld verbruik van 7,8 liter. De krachtigste Polo sedert zijn bestaan is de GTI Cup Edition met 1.8 liter turbocompressor waaruit 180 pk werd gepuurd terwijl zijn koppel van 235 Nm reeds bij 1.950 omw/min beschikbaar is. Het resultaat is niet mis want 225 km/u en een acceleratietijd 0-100 km/u in 7,5 seconden.