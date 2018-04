Seat Leon Cupra voorgesteld

Door: REDACTIE

p het Autosalon van Londen haalde Seat deze morgen het doek van de Cupra-versie van de Leon. De tweeliter turbomotor tussen de voorwielen, gekend van onder meer de VW Golf GTI, Skoda Octavia RS en Seat’s eigen FR met telkens 200pk, is voor de gelegenheid tot 240 paarden opgekitteld. Daarmee is deze vijfdeurs wat krachtiger dan het gros van de concurrenten en houdt hij ook de Opel Astra OPC bij. Als de voortrein het volle vermogen geserveerd krijgt, sleurt die de koets in 6,4 tellen naar 100km/u. Andere cijfertjes zijn een top van 247km/u en een tussensprinttijd van 80 naar 120km/u in 6,0 (vijfde versnelling) of 8,2 seconden (zesde).

De Cupra is volgens hetzelfde recept gemaakt als de FR, maar anders gekruid. Het 18-duims lichtmetaal is specifiek, de voor- en achterbumper zijn agressiever vormgegeven en de buitenspiegels zijn glanzend zwart gelakt. Het interieur wordt op witte wijzerplaten, een sportstuur met geperforeerd leder, kuipzetels met geïntegreerde hoofdsteunen en andere pedalen getrakteerd. Een remsysteem van specialist Brembo staat in de optielijst. Tot slot maakt de type-aanduiding op de kofferklep plaats voor CUPRA.