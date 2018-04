Porsche 997 Targa op komst

Door: REDACTIE

orsche werkt naarstig aan de uitbreiding van het 997-gamma. Eind dit jaar voegt het sportwagenmerk de Targa toe aan het aanbod. Het recept is hetzelfde als dat van de 996 Targa, maar deze nieuweling wordt Ővoor het eerst- enkel leverbaar met vierwielaandrijving.

Bij z’n introductie had de Targa een verwijderbaar dakpaneel, maar dat hoort sinds de 996 tot het verleden. De Porsche-rijder krijgt in ruil voor de type-aanduiding een groot (bijna een halve vierkante meter) elektrisch bediend schuifdak. Dat schuift onder de dakconstructie voor de achterruit die te openen valt. Ook dat is een privilege van deze variant. Uiteraard is de bediening elektrisch; op 7 tellen opent of sluit de constructie (die 2kg lichter is dan voorheen) zich. Met een neergeklapte achterbank wordt de krappe bagageruimte van de 911 met 230l uitgebreid.

De integraalaandrijving is dezelfde als bij de Carrera 4, wat betekent dat een viscokoppeling het vermogen over beide assen verdeelt. De achteras neemt daarbij minstens 60 en maximaal 95% van voor z’n rekening, waardoor het typische karakter van de sportwagen met motor achter de achteras grotendeels bewaard blijft. Prijzen volgen later...