Ford viert 30 jaar Fiësta

ord heeft redenen te over om in Keulen en Saarlouis het 30 jarig jubileum van de Fiesta te vieren. Van deze meest succesvolle klassieker in zijn klasse werden reeds 11,6 miljoen eenheden gebouwd. In de beginperiode, van 1976 tot 1980, werd de Fiesta in Saarlouis en Valencia (Sp) geconstrueerd. Op heden worden in Keulen dagelijks in drie shiften 1.800 Fiesta’s gemaakt. Op dezelfde band worden zowel de drie- als vijfdeurs als de modellen met links en rechts stuur samengesteld. De Fiesta en Fusion worden vanuit de Dom-stad voor 80% naar 50 landen geëxporteerd. Vorig jaar werden er 403.3409 exemplaren, waaronder 98.300 Fusions, gemaakt.

Voor de productie van het huidige model werd in november 2001 in de eigen fabrieken en de nabije toeleveringsbedrijven voor € 525 miljoen geïnvesteerd. In Keulen werd door beeldhouwer H.A. Schult een Fiesta Gouden Vogel gerealiseerd. Die staat in het stadsmuseum waar het model de lieveling van de fotografen en toeristen is geworden. De spanwijdte van de vleugels van de vogel bedraagt tien meter. Van het vier ton wegende model tekent elke vlerk voor 800 kg.