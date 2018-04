VW Polo sterker dan ooit met GTI Cup Edition

Door: REDACTIE

e merkencompetities Ő zoals de Mini Cooper Challengde in eigen land Ő zijn veelal een middel om (relatief) goedkoop aan het racen te gaan. Vandaar ook hun populariteit. In Duitsland wordt onder meer met de VW Polo geraced. Om het kampioenschap een duwtje in de rug te geven, commercialiseert VW er nu een speciale Cup Edition van de Polo GTI. Dat is meteen ook de krachtigste serie-Polo ooit.

Het vermogen van de 1.8l turbomotor wordt van de Ő al niet onaardige Ő 150pk naar 180pk gebracht. De koppelcurve haalt nu uit naar 235Nm, 15Nm meer dan de GTI. In de sprint knabbelt de Cup Edition met een tijd van 7,5 tellen, 7 tienden weg, en de top van 225km/u zet de GTI met 9km/u op achterstand.

Het uiterlijk wordt opgeleukt met 17-duims wielen, die meteen ook aan grotere remmen plaats bieden, een andere voor- en achterbumper die afkomstig zijn van de race-uitvoering, specifieke zijskirts en een rode, zwarte of zilvergrijze koetswerkkleur. Of hij ook naar België komt, weten we nog niet.