smart fortwo officieel

Door: REDACTIE

Eerder deze week hadden we al een voorproefje en nu is hij er helemaal; de nieuwe smart fortwo. Het recept is verfijnd, maar niet drastisch gewijzigd. De smart werd wel wat groter. Hij groeit 19,5cm, wellicht omdat de Amerikanen (waarvan verondersteld wordt dat ze het merk vanaf 2008 over de rendabiliteitsdrempel kunnen tillen) het anders écht te klein vinden. Dat heeft een positieve invloed op de veiligheid van de inzittenden die ook nog steeds kunnen bogen op de ultrastijve Tridion veiligheidskooi van het model. Een grotere wielbasis draagt bij tot het comfort. De koffer groeit met liefst 70l tot een volume van 220l, of 340l bij belading tot tegen het dak.

De nieuwe fortwo wordt in april van volgend jaar op de markt losgelaten. Hij is dan meteen verkrijgbaar in een gesloten Coupé-uitvoering en als Cabrio. Er zullen drie benzineversies verkrijgbaar zijn. Die hebben allen een inhoud van 1 liter en worden bij Mitsubishi betrokken. De vermogens bedragen 61, 71 en 84pk. De reeds beschikbare dieselmotor is herwerkt en ziet z’n vermogen daardoor met 10% stijgen tot 45pk. De topsnelheid van de diesel blijft gehandhaafd op 135km/u, maar de benzines zullen 145km/u rijden wanneer de begrenzer ingrijpt. Alle motoren worden gekoppeld aan een gerobotiseerde vijfbak van Getrag, en ook die is herzien.

Het originele, golvende interieur van z’n voorganger sneuvelt. De S-vormige boordplank maakt plaats voor een opvallend sober en hoekig exemplaar. Een noodzaak om te voldoen aan de Amerikaanse (veiligheids-) normen. Smart probeert de schijn dan maar te redden door – net als voorheen – de ventilatiemonden en extra wijzertjes bovenop het gedeeltelijk met stof beklede dashboard te plaatsen.

Het gamma omvat nog steeds een pure, pulse en passion-uitvoering. Een grondig opgewaarde Brabus-variant komt volgend jaar in de herfst. Smart belooft plechtig dat de prijzen niet of nauwelijks de hoogte ingaan.