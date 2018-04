VW Neeza voor China

Door: REDACTIE

Volkswagen rolt op het Autosalon van Peking een stevig uit de kluiten gewassen SUV voor de schijnwerpers. Het model heet Neeza en komt vooralsnog alleen in China op de markt. Carrière in andere landen is niet geheel uitgesloten, maar de grote VW komt met zekerheid niet naar Europa.

Over de auto zelf is bekend dat hij een stoer uiterlijk combineert met een polyvalent interieur. De moduleerbaarheid van het interieur is vergelijkbaar met die van een grote monovolume. Zo horen zelfs draaiende voorzetels, om een salon-gevoel te bekomen, tot de ingrediënten. En toeval of niet, het uiterlijk heeft verdacht veel weg van een Audi Q7 met aan de Passat ontleende stijlementen.