Kleine Aston Martin topless

Door: REDACTIE

Aston’s kleinste telg gaat uit de kleren. Eind deze maand staat de V8 Vantage topless te pronken op de LA Autoshow en vandaag zijn de eerste gegevens bekendgemaakt. De Roadster krijgt een conventioneel canvas vouwdak dat zich met een druk op de knop volautomatisch en razendsnel (slechts 18 seconden) onder het afdekschild nestelt. En hoewel dat schild zich tegen de rijrichting opent – en dus in wezen als een zeil fungeert – verdraagt de Roadster een bediening tot een snelheid van 50km/u. De zuivere tweezitter moet het stellen met een magere kofferinhoud van 140l, en dat is met het dak in gesloten toestand. Het valt te betwijfelen of er nog iets overschiet in open configuratie.

Wanneer de V8 Vantage Roadster half 2007 bij ons op de markt verschijnt, zet hij 140kg meer op de weegschaal dan de Coupé die de Britten vorig jaar op de markt loslieten. Het gewicht van de noodzakelijke structurele verstevigingen heeft nochtans geen invloed op de prestaties. De topsnelheid blijft ongewijzigd op 280km/u en de 380pk en 410Nm sterke 4,3l V8 stuwt de bolide nog steeds naar 100 in 5 tellen.