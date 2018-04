Nieuwe huisstijl voor GM

Door: REDACTIE

General Motors lanceert een nieuwe Europese huisstijl voor de Europese vestigingen. Tussen nu en 2010 zullen in Europa niet minder dan 9.000 vestigingen aan de nieuwe stijl aangepast worden. De nieuwe uithangborden met transparant blauw glas en een unieke druktechniek brengen de merken Saab, Opel en Chevrolet samen in één gecoördineerde look die volgens GM tegelijk kostenefficiënt en flexibel is.

Aan de binnenkant moeten atmosferische verlichting, multimediaschermen, displays, verkoopeilandjes en merkmuren voor een sfeer van welbehagen zorgen en tegelijk de identiteit van de verschillende merken in de verf zetten. In België zijn de vestigingen in Waterloo en Temse reeds conform de nieuwe normen.