R36 is sterkste Passat ooit

Door: REDACTIE

VW heeft de definitieve gegevens van de VW Passat R36 vrijgegeven. Dat wordt de snelste in serie geproduceerde Passat ooit! De R36 zal zowel in berline- als break-vorm te krijgen zijn en debuteert op de Essen Motorshow.

Hoewel de snelle Passat recht heeft op een aangepaste binnen- en buitenaankleding, is het toch vooral de aanpassing onder de motorkap die van tel is. VW Individual, dat eerder ook al tekende voor bijv. de Touareg W12, lepelt een direct ingespoten 3,6l benzinemotor in de neus van de Duitser. De zescilinder braakt niet minder dan 300pk uit. Dat vermogen wordt door de supersnelle DSG-automaat en een integraalaandrijving naar de vier wielen gestuurd. De Passat R36 berline sprint naar 100km/u in amper 5,6 tellen. De sprinttijd van de Variant is nauwelijks 2 tienden hoger. Bij 250km/u beslist een begrenzer dat het welletjes is.