Nieuwe 2.0 benzine voor Clio

Door: REDACTIE

Renaults Clio III wijdt een nieuwe tweeliter benzinemotor in. Het moderne aggregaat beschikt over een vermogensreserve van 136pk en levert bij 3.750t/min een trekkracht van 195Nm. Een vlakke koppelcurve houdt minstens 85% daarvan beschikbaar vanaf 2.000 omwentelingen. Met z’n cilindercarter in aluminium en onderdelen in composietmateriaal weegt de viercilinder slechts evenveel als een 1,6-litermotor, met vooral voordelen voor het verbruik. Dat bedraagt 7,l per 100km in de gemengde cyclus. Het blok beschikt ook over twee balansassen om een stille werking te kunnen garanderen.

De Clio III 2.0 16v heeft recht op een ruimer bemeten remsysteem en aangepaste software voor de sturing van de elektrische stuurbekrachting. De krachtbron wordt gekoppeld aan een handbediende zesbak. De combinatie wordt maximaal 205km/u snel en rept zich in 8,5 tellen vanuit stilstand naar de kaap van 100km/u. Te koop onder de noemer Pack GT voor € 17.100 als driedeurs en € 17.600 met vijf portieren.