Meer over VW Neeza Concept

Door: REDACTIE

Shanghai Volkswagen heeft de Neeza concept car voorgesteld op het Autosalon van Detroit en daarbij extra informatie vrijgegeven. De Neeze werd in China ontworpen, met het oog op de Chinese consument. Het is een kruising tussen een sportieve coupé, en een stoere terreinbreak. Het studiemodel combineert Chinese en Duitse stijlkenmerken.

Het off-road-uiterlijk onderlijnt volgens Volkswagen de praktische eigenschappen van de Neeza. Het ruime interieur moet immers geschikt zijn voor zowel ontspanning als zakelijke aangelegenheden. Zo kunnen de voorste zetels om hun as draaien om een salonopstelling te bekomen. De achterste portieren openen in tegengestelde richting en een panoramisch dak zorgt voor licht in het interieur.

Het concept heeft geen radio of navigatiesysteem, maar beschikt daarentegen over een ‘Magic Box’; een universele interface waaraan naar hartelust elektronische apparaten, computers en telefoons kunnen gekoppeld worden.

De naam Neeza is afkomstig van ‘Ne-zha’, de naam van een mytische figuur uit de Chinese geschiedenis die met magische wapens het kwaad bestreed.