Nosejob voor Porsche Cayenne

Door: REDACTIE

Na de facelift van de VW Touareg is het slechts een kwestie van tijd voor Porsche zustermodel Cayenne op een opfrisser trakteert. In januari is het zo ver. Dan onthult Porsche op het Autosalon van Detroit een herwerkte Cayenne. Vandaag heeft de constructeur uit Stuttgart een eerste beeld vrijgegeven, als opwarmer.

Net als bij de Touareg wordt de neus het meest onder handen genomen. Het beeld onthult duidelijk de nieuwe vorm van de koplampen en een duidelijk gewijzigde grille. Een stuk groter en bij alle versies geflankeerd door extra luchthappers met duidelijk zichtbare horizontale lamellen. Volgend voorjaar start de verkoop.