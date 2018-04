Suzuki SX4 met koffer

Door: REDACTIE

Suzuki toont op de Motorshow van Beijing een vierdeursversie van de SX4. De vierdeurs is door de toegevoegde kofferbak een maat groter dan de vijfdeursversies die momenteel in België geïmporteerd worden. Een Belgische carrière van het model komt er evenwel niet. Hoewel Europese versies beschikbaar worden in de loop van volgend najaar, voorziet Suzuki geen dieselvarianten. De importeur ziet dan ook geen kans om een commercialisering in ons land rendabel te maken.