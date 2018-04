Mercedes E-Klasse Marathon Parijs-Peking

Door: REDACTIE

De grootste automarathon met 36 Mercedes E-klasse auto’s is succesvol afgerond. Deze fascinerende lange afstandsraid ging per wagen over 14.000 km en in totaal werden 500.000 km afgelegd. De duurzaamheid van de auto’s en de geringe afgifte van schadelijke uitlaatgassen (er reden ook drie E 320 Bleutec versies mee) werd eens te meer bewezen. Gemiddeld verbruikte de karavaan 8,27 liter per 100 km. De beste prestaties tijdens een dagetappe over 616 kilometer van Lanzhou naar Wuhai was die van een 224 pk sterke E-klasser die slechts 5,5 liter verbruikte, het winnende Ebay-team had over de totale afstand gemiddeld 7,19 liter nodig.

De 18 achterwielaangedreven modellen verbruikten gemiddeld 8,01 liter/ per 100 km, de 18 vierwiel aangedreven 4Matic-versies 8,53 liter. Onder de begeleidende dienstwagens waren er ook twee taxi’s. De reiskosten van een van die voertuigen beliep na vier ritten over 12.000 kilometer op tot 16.050 €. Indien men met een Parijse taxi had gereden dan zou men op dat tijdstip en afstand 34.090 € op de taximeter hebben staan. Berekend over de totale afstand zou dat tot 40.000 € zijn afgerond. In totaal verbruikte de E-klasse vloot 40.530 liter zwavelarme dieselolie wat ongeveer 20 % lager was dan de geplande hoeveelheid.

De E-klasse seriewagens hadden elk drie personen plus hun bagage aan boord. Om over de soms barslechte wegen te geraken werden de auto’s vijf cm hoger gelegd en er werd op winterbanden gereden.