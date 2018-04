F1 tribune 17-27 schot in de roos

Door: TB

De F1 GP van Spa-Francorchamps mag je zonder overdrijven de hoogmis van de Belgische autosport noemen. Tijdens het voorlaatste weekend van augustus palmt het F1 circus en z’n behoorlijk indrukwekkende ondersteuningsprogramma al sinds jaar en dag het oostelijk deel van de Ardennen in. En in het zog van de ontelbare trucks volgen vele tienduizenden fans van over de hele wereld. Vooral Britten, Duitsers, Nederlanders en Fransen … en Belgen, al vormen die laatsten niet de meerderheid.

17-27

Doodzonde natuurlijk, en dat vindt ook Spa Grand Prix, de promotor van het gebeuren. Om F1 terug wat aantrekkelijker te maken, heeft het een nieuw initiatief opgezet dat zich uitsluitend richt op jongeren (van alle landen) tussen 17 en 27 jaar oud. De exclusieve zone is gelegen aan één van de interessantere bochten van het circuit, namelijk Stavelot, en huisvest voor de gelegenheid een mini-F1-festival waar jonge autosportfans terecht kunnen voor diverse animaties. Zo treden er dj’s op, kan je je rodeokunsten etaleren, vind je er een standje van de federale politie met een tuimelwagen en zijn ook de Responsible Young Drivers aanwezig met een crashsimulator. Zelfs wifi is gratis aanwezig. Sponsor Renault stuurde ons naar het gebeuren om na te gaan of de organisatie ook in zijn opzet slaagt.

F1 kijken

De verschillende partners brengen een hoop gadgets mee die ze rijkelijk verdelen onder de aanwezigen, en als klap op de vuurpijl krijgen elke dag 6 winnaars een pitsbezoek cadeau bij één van de teams waar Renault de motor levert. Stoffel Vandoorne, peter van de tribune en derde rijder bij McLaren, kwam zelfs eventjes dag zeggen en wat handtekeningen uitdelen. Erg leuk allemaal, maar de échte F1 fan wordt toch vooral verleid door de (niet overdekte) tribune die plaats biedt aan 600 personen. Deze bestond voorheen al in de “Silver” prijscategorie, waarmee we meteen aangeven dat de toegangsprijs van 125€ voor het hele weekend (inclusief parking als je twee tickets bestelt) een regelrecht koopje is. Want voor een “general access” kaart, zonder parking of zitplaats, betaal je immers evenveel (in voorverkoop!). Het snelst bereik je de zone via ingang Blanchimont (Red Area), komende van de E25.

Puik initiatief

Zoals uit de fotospecial mag blijken, biedt deze locatie een erg mooi overzicht op het spektakel. Bovendien hoef je niet - zoals het gros van de bezoekers - om 7u30 het circuit op te rennen om een mooi plaatsje te bemachtigen, want de leeftijdscategorie waarop hier gemikt wordt, slaapt blijkbaar graag wat langer uit. Minpunten zijn er echter ook. Zo zit je wat in de zone “gevangen” en alhoewel er een eet- en drankstandje aanwezig is, kan je het aanbod nu niet bepaald ruim noemen. Ook de randanimatie is een nogal ondergeschikte rol toebedeeld, al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat wij het evenement op zondag bezochten.

Aanrader dus?

Er is dus nog wat werk aan, maar zoals bij elk goed initiatief is alleen opbouwende kritiek op zijn plaats. Plaats een groter tv scherm, voorzie oordopjes voor de gasten, breidt het aanbod aan catering uit en - vooral - denk nog eens grondig na over de leeftijdsvork. Want geen enkele leeftijdscategorie is meer divers dan die van pakweg 17 tot 27 jaar, wat ons doet vermoeden dat een mooi (animatie)pakket samenstellen voor die groep behoorlijk moeilijk moet zijn. Wat ons betreft is er zeker potentieel voor een formule die zich eerder op jonge gezinnen richt. En zo investeer je uiteindelijk nog meer in de toekomst ...