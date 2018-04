Leren driften... met een Porsche

Door: AUTO55

Wie zijn trouwe vierwieler voldoende beheerst, heeft in crisissituaties (veel) meer kans om niet omgekeerd te eindigen. Bij Porsche weten ze dat ook. Daarom, en om iets 'extra' aan te bieden, is er de Porsche Driving Experience. Dat omvat drie luiken. Eerst is er de PSDS (kort voor Porsche Sport Driving School, dat zowel cursussen voor op als naast het asfalt aanbiedt) gevolgd door de Ice-cursus voor vierwielaandrijvers (ook weer opgedeeld in drie onderdelen) en tot slot de Porsche Travel Club. Zoals je wel had kunnen raden wordt naar laatstgenoemde aanbieding intern wel eens als 'Club Med' verwezen: je kiest een bestemming en Porsche regelt de trip in een aangepast kader. Tot zover de toelichting van Porsche's rijscholen.

Nu dan over tot de actie. Driften dus, sinds bepaalde Hollywoodprenten een veelbesproken bezigheid waar heel wat techniek bij komt kijken. Uiteraard zal je je na het lezen van deze reportage niet als een volleerde auto-acrobaat kunnen profileren (behalve indien je de technieken al onder de knie had natuurlijk), maar we kunnen wel een paar tips meegeven. Het sleutelwoord? Kijken. Mobiel, en liefst zo ver mogelijk. Het is dan ook geen geheim dat, om obstakels te vermijden, je er met name niet naar mag kijken, ook al doen veel bestuurders het tegendeel - met alle onaangename gevolgen van dien. Bij Porsche hebben ze het over kijken naar de 'oplossing' in plaats van naar het 'probleem'. In de praktijk kijk je dus het best zo ver mogelijk voor je uit, naar de plaats waar je op dat moment eindigen wil. Let op: naarmate de auto van richting verandert moet jij je aanpassen. De gouden regel: de handen volgen de ogen - dat zit in onze menselijke genen ingebakken.

Tweede tip? Een correcte zitpositie. Wie mooi rechtop zit heeft een 180°-gezichtsveld, wat noodzakelijk is om de vorige tip correct toe te passen. Zit je onderuitgezakt, dan vermindert het gezichtsveld. Hou er vooral ook rekening mee dat de afstand tot zowel het stuur als tot de pedalen binnen de perken blijft. Het is allemaal een kwestie van controle en als je je been te ver moet strekken loop je bovendien de kans dat je niet voldoende remkracht kan opwekken wanneer dat nodig is. Hou er voorts ook rekening mee dat er gewichtsverplaatsing optreedt, pas bij het tegensturen op voor het 'schommeleffect' en kies je plaats op de rijbaan. Aan de buitenkant van een bocht zal de auto immers nog meer glijden dan aan de binnenkant. En voor wie zich vragen stelt met betrekking op het type van aandrijving (voor-, achter- of vierwielaandrijving): fundamenteel is er geen verschil in wat je moet doen.

Belangrijk: - "mobiel" kijken

- correctie zitpositie - vloeiende stuurbewegingen - de wetten van de fysica respecteren

1,2,3, Go!

We doen de test met een Porsche 911 Carrera 4S, een krachtpatser met een achterin gemonteerde motor die 400pk in de hoeken duwt. Om het ons extra moeilijk te maken zijn de achterbanden vlak en heeft de piste een serieuze dweilbeurt nodig. Vanzelfsprekend zijn alle rij-assistentiesystemen uitgeschakeld. Na een knallende start vanuit stilstand lossen we bij het aansnijden van de eerste bocht het gaspedaal. De auto wordt overstuurd (lees: de kont begint een eigen leven te leiden) en tegensturen is dan de boodschap. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken dan dat. Je moet er ook voor zorgen dat de wielen door de zescilinder gevoed blijven worden, dat de stuurbewegingen vloeiend verlopen en dat je uiteraard steeds gericht de horizon blijft afturen. Anders kom je geheid tot stilstand met de neus in de verkeerde richting. En net hetzelfde geldt bij het nemen van bocht nummer twee en drie die elkaar naadloos opvolgen. Oefening baart kunst zeggen we dan. En indien succesvol is het mooi en vooral ook spectaculair om naar te kijken.

Tot slot...

Wat opviel bij de oefeningen (we gingen ook over tot het vermijden van obstakels) is dat rijhulpsystemen zoals ESP écht geen overbodige luxe zijn. Eens ingeschakeld is het zelfs een hele klus om onze geleende Duitser wél dwars te krijgen. Wat daar zo leuk aan is? Niets, maar het verlaagt wel de kans op ongevallen en kan dus levens redden. De tijd waarin de Porsche 911 vooral voor mannen met haar op hun borst was weggelegd, ligt weliswaar voorgoed achter ons.