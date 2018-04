Nog veel werk op het Autosalon van Brussel

Door: BV

Op 15 januari opent editie 2015 van het Brusselse Autosalon de deuren. Voor de 93ste keer al. Tijdens de eerste dag zullen pers en VIP's de Heizelpaleizen bevolken, en vanaf 16 januari - na een startschot door Prins Laurent - kan het grote publiek er terecht. Maar voor het zover is, is er nog wat werk aan de winkel. Auto55.be ging kijken hoeveel juist, en dat resulteerde in deze exclusieve fotoreeks.

Opbouw in één week

De meeste standenbouwers hebben slechts enkele dagen nodig om een naakte betonvloer om te toveren tot een tentoonstellingsruimte die kan onderworpen worden aan een technische inspectie. Dat laatste gebeurt vooral met het oog op de veiligheid van de bezoekers. Met name de normen voor dingen die in de hoogte worden gemonteerd of in verdiepingen staan, zijn erg streng. Het is dus geen toeval dat, één week voor de opening, vooral stands die in de hoogte werken herkenbaar zijn.

Race tegen de klok

Niet alleen voor de opening ontaardt een autosalon in een race tegen de klok. Ook tijdens deze editie van het Autosalon van Brussel, moeten werklui mirakels verrichten. Met name in Paleis 11. Tijdens het eerste weekend van de beurs staan daar de 7 vrachtwagenmerken. Vanaf maandag 19 januari worden hun stands afgebroken en wordt datzelfde paleis klaargestoomd voor het Dreamcars-evenement. De hal wordt ingericht met stands die door haagjes worden afgebakend, in de stijl van een Franse tuin. Al op donderdag 22 januari wordt die tentoonstelling (waar je aan de kassa voor zal moeten bijbetalen) geopend met een gala-avond ten voordele van de Make A Wish Foundation. Daar alles afbreken en weer opbouwen moet dus in minder dan 4 dagen.