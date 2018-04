​Het kan verkeren! Jeep

Door: ADD

Jeep was ten dode opgeschreven. Maar de laatste jaren triomfeert de Amerikaanse terreinwagen weer en dat verrast autoliefhebbers wereldwijd.

Het Daimler debacle

Op woensdag 6 mei 1998 koopt Daimler het Amerikaanse Chrysler op. Het was een bom die insloeg. Velen vroegen zich luidop af hoe (en of) deze twee totaal verschillende modelgamma's en mentaliteiten met elkaar te verzoenen waren. Premium versus massa. Het Daimler-Chrysler-huwelijk is zoals bekend al lang ontbonden en uit de puinhoop die achterbleef wou Daimler niets redden, zelfs Jeep niet. Dus verloor ook de rest van de wereld het merk uit het oog.

Deus ex machina

Behalve Sergio Marchionne. De half Italiaan, half Canadees is een stoere kerel die weet wat hij wil met een neus voor economie, een voorliefde voor spectaculaire persconferenties, grijze truien en dikke sigaren. Maar bovenal is hij de baas van Fiat. Die chronisch enggeestige Italianen stortte hij, even onverwacht als Daimler toentertijd, in het Chrysler-avontuur. Maar zijn team zal daar in slagen wat de heren in Stuttgart niet lukte: Het Amerikaanse merk wordt onderdeel van de nieuwe FCA-groep, het goudhaantje zelfs. En door fors in nieuwe modellen te investeren, in de toekomst te geloven en vast beraden te zijn, herrees Jeep als een feniks uit zijn as.

Grootste fabrikant van SUV's en terreinwagens ter wereld

De evolutie van de verkoopcijfers is nauwelijks te vatten. Tien jaar geleden, onder het dak van Daimler-Chrysler, verkocht Jeep ongeveer 550.000 voertuigen. In 2007 kwam het merk in handen van een investeringsgroep en was het ten dode opgeschreven, in 2009 besloten nog slechts 337.000 klanten een nieuwe Jeep te kopen. Toen sloeg Marchionne toe, en vandaag kan die vol trots verkondigen dat Jeep in 2014 voor het eerst meer dan een miljoen voertuigen verkocht heeft. Met 1.017.000 exemplaren hebben ze 39 procent meer dan vorig jaar verkocht. En dit is het derde recordjaar op rij. Vandaag de dag is Jeep zelfs de grootste fabrikant van SUV's en terreinwagens in de wereld. Maar dat volstaat niet. Marchionne's verkoopsdoel voor 2018: minstens 1,8 miljoen Jeeps de deur uit. En daar hebben de Italo-Yankees alle vertrouwen in.