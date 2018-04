80 jaar Bosch remtechnologie

Door: REDACTIE

Elektronicagigant Bosch bestaat al meer dan een eeuw (het is al 100 jaar actief in België) en wist de afgelopen 80 jaar een pioniersrol te vervullen als het op remtechnologie aankomt. En dat verhaal begon allemaal met een Belgische uitvinding...

Het is steeds een uitdaging geweest om een auto snel, efficiënt en veilig tot stilstand te brengen. In de jaren 20 tot 40 haalden de wagen topsnelheden van amper 80km/u, maar de remsystemen waren, mechanisch op de vier wielen, tot weinig meer in staat dan het laten vertragen van de automobiel. De bestuurder moest vaak een onmenselijke druk uitoefenen op het rempedaal. De Luikse ingenieur Albert Dewandre vond een systeem uit dat gebruik maakte van het vacuüm ontstaan door de ontkoppeling van het gaspedaal om de druk op het rempedaal te verlichten. De servorem, waardoor de bestuurder minder hard op de rem moest duwen en de remafstand aanzienlijk werd ingekort, was geboren. De door Dewandre gepatenteerde servorem werd door Bosch in 1927 op de markt gebracht. Midden jaren dertig had het Duitse bedrijf het systeem zodanig geperfectioneerd dat het zijn eigen remsystemen produceerde en verkocht. Vandaag is de meerderheid van de wagens voorzien van een remsysteem of componenten van Bosch.

In 1936 al vroeg het bedrijf het patent aan voor een "mechanisme dat blokkeren van de wielen van motorvoertuigen voorkomt". Een ABS-systeem bestond toen dus reeds, maar de eerste systemen bleken te ingewikkeld en daardoor te duur en onvoldoende veilig. Het duurde tot de opkomst van de digitale technologie in de jaren zeventig eer een voor commercialisering vatbaar systeem kon worden ontwikkeld. Het eerste ABS-systeem werd in 1978 in de Mercedes S-Klasse en BMW 7-Reeks ingebouwd. Bij ABS meten snelheidssensoren permanent de rotatiesnelheid van de vier wielen. Op basis van deze informatie regelt de elektronische controle-eenheid het openen en sluiten van de hydraulische kleppen. Indien een wiel dreigt te blokkeren, wordt de druk op het wiel zodanig verminderd dat het wiel opnieuw normaal draait. Om de remweg zo kort mogelijk te houden, wordt -zodra het mogelijk is- de remdruk opnieuw tot een maximum opgebouwd. Hierdoor blijft het voertuig tijdens een remmanoeuvre bestuurbaar en kunnen obstakels vermeden worden. Sinds juli 2004 is elke nieuw verkochte auto in Europa standaard met ABS uitgerust.

Diezelfde sensoren zijn eveneens in staat om complexere problemen, zoals een verschil in draaisnelheid tussen de voorste- en achterste wielen, bijvoorbeeld bij een dreigende spin, op te merken. De mogelijkheid om de remkracht van elk wiel afzonderlijk aan te sturen bood de mogelijkheid voor de ontwikkeling van het corrigerende ESP-systeem. In ons land worden inmiddels goed 40% van de nieuwe wagens met die veiligheidsvoorziening geleverd. In Duitsland is dat iets meer dan zeventig procent en in de VS wordt stabiliteitscontrole vanaf 2009 zelfs verplicht. Bij ons loopt het zo'n vaart niet