Cord 810/812 (1936 - 1937)

Door: AUTO55

In november 1935 werd de Cord 810 tijdens de New York Motor Show onder de aandacht gebracht en warm onthaald door het aanwezige publiek. De auto, die ook wel de ‘baby-Duesenberg’ werd genoemd, zag zichzelf gekenmerkt door z'n beeldschone design. En dat was ook exact wat Errett Lobban Cord, de Amerikaanse industriemagnaat die zijn naam aan het merk verbond, in gedachten had. Maar hoewel techniek op de tweede plaats kwam, was de Cord 810 zijn tijd vooruit. Het was namelijk één van de eerste Amerikaanse auto’s met voorwielaandrijving en inklapbare koplampen. Bovendien lag er onder de motorkap een moderne Lycoming-V8, wat hem aardige prestaties opleverde. De Cord 810 had met andere woorden alle kaarten in handen om tot een succesnummer uit te draaien.

“ It didn´t look like an automobile. Somehow it looked like a beautiful thing that had been born and just grew up on the highway ”

De geschiedenis vertelt echter een ander verhaal. Toen de Cord 810 gelanceerd werd, kreunde Amerika onder de economische crisis - The Great Depression - met als gevolg dat het gros van de bevolking zich de auto niet kon permitteren. Al weerhield dat E.L. Cord er niet van om een jaar na de 810 met de Cord 812 op de proppen te komen. Die kreeg een compressor op de V8-motor, wat de prestaties verder de hoogte induwde. Maar de prijs steeg mee, en de verkoop werd er uiteraard niet beter op. Bovendien staken technische problemen de kop op.

De Cord 810 werd ontworpen door Gordon Buehrig en aangeboden in vier verschillende carrosserievarianten. De latere 812 was te verkrijgen in zes varianten. Als Convertible "Sportsman" Coupé, Beverly Sedan, Custom Beverly, Westchester Sedan, Custom Berline en Phaeton. In totaal werden er van deze American Dream op wielen in de toenmalige automobielindustrie 1.174 exemplaren gebouwd (model 810). De 812 was goed voor een productieaantal van 1.146 exemplaren. Alle Cords werden overigens tussen 1929 en 1932 en in de jaren '36 en '37 door Auburn Automobile Company in elkaar geschroefd.