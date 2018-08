Dit is de duurste Amerikaanse klassieker ooit

Door: BV

In 1935 was 400pk een immens getal. En een topsnelheid van 225km/u, was toen al even exotisch als die van een Bugatti Chiron nu. Misschien zelfs meer. De 4-liter achtcilinder lijnmotor van deze Duesenberg SSJ was ertoe in staat. In combinatie met een uitstekende staat, een gesmaakte lijn en een interessante voorgeschiedenis (de auto was ooit van de legendarische Amerikaanse acteur Gary Cooper), stuwde dat de prijs afgelopen weekend naar een recordniveau. Er werd $ 22 miljoen dollar voor betaald. Een nieuw record voor een Amerikaanse klassieker. Het vorige record dateert van 2016 en stond op naam van deze Shelby Cobra.

Wereldrecords

Als de oldtimermarkt al een dip kent, dan lijkt die geen invloed te hebben op de prijs die er in het mondaine Monterey voor wordt betaald. Alleen al bij veilinghuis Gooding & Company sneuvelden 23 veilingrecords. Onder meer een Ferrari 500 Mondial en een Maserati A6GCS/53 Spider gingen er hoger dan ooit tevoren. Bovendien, zo stipt het veilinghuis aan, was er opmerkelijk veel aandacht voor vooroorlogse modellen - ook van jongere verzamelaars.