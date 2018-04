Porsche Panamericana Concept (1989)

Door: BV

Porsche duikt even z’n verleden in, en wij gaan mee. Naar 1989, wanneer het bedrijf de Panamericana Concept voorstelde. Een studiemodel dat z’n debuut dat jaar beleefde op het Autosalon van Frankfurt en eigenlijk een verjaardagsgeschenk was voor Ferry Porsche - de zoon van oprichter Ferdinand Porsche en zelf en begenadigd ingenieur.

Transparant glazen dak

Het heeft nog bijna 10 jaar geduurd eer het in productieversies te vinden was, maar de Panamericana Concept had al een glazen dak. Andere opvallende stijlkenmerken waren de opengewerkte wielkasten die het geheel een beetje de uitstraling van een duinbuggy gaven. Het front had dan weer heel wat stijlkenmerken van de befaamde 959. Verantwoordelijk voor het ontwerp was de Ulrich Bez - tegenwoordig de baas bij Aston Martin.

Koetswerk in carbon

De Panamericana Concept had een koets in koolstofvezel, had vierwielaandrijving dankzij de ingewanden van de Carrera 4 van z’n tijd en werd aangedreven door een zescilinder boxermotor. Het vermogen van 247pk en 228Nm en z’n vijfbak lijken niet meer helemaal van deze tijd, maar de prestaties zijn niettemin indrukwekkend. Het studiemodel kon naar 100km/u in amper 6 tellen.

Carrera Panamericana

De naam is geleend van de uithoudingsrace die begin jaren vijftig in Mexico werd gehouden. Daar verwijst overigens ook de naam van de actuele vierdeurs Panamera naar.