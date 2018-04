Mercedes 540 K Streamliner (1937)

Door: BV

De 540 K is niet Mercedes’ meest bekende auto uit de geschiedenis. En daar kunnen nogal wat redenen voor worden aangehaald. Om te beginnen is het al een hele tijd geleden dat het model in productie ging. De 540 K was officieel in productie van 1936 tot 1940 (al werden er nog modellen afgeleverd tot 1944). Daarnaast was het geen volumetopper. De Mercedes-fabriek in Sindelfingen bouwde hooguit 419 stuks. En dan is natuurlijk nog de link met Wereldoorlog II en Nazi-Duitsland. De Nazi-partijtop maakte immers ook gretig gebruik van de producten van Mercedes. Onder meer Reichsmarschall Hermann Goring werd rondgereden in een 540 K.

Weer in het voetlicht

Eén uitzonderlijke 540 K treedt deze zomer terug in het voetlicht. Het gaat om een uniek exemplaar dat in 1937 door het merk met de Ster was ontwikkeld met een aerodynamisch koetswerk. De kunst van het klieven door de lucht was destijds nog erg nieuw - en meer giswerk dan wetenschap. Mercedes doopte de 540 K daarom ook Streamliner. Hij zou in 1938 moeten meerijden in een afstandswedstrijd tussen Berlijn en Rome, maar de oorlogslust van de Führer stak daar een pootje voor. De 540 K Streamliner had nochtans alle kaarten in handen. Z’n aerodynamische koets was ook nog eens uitgevoerd in aluminium om het gewicht te beperken en een Roots-compressor klopte het vermogen van de 5.401cc achtcilinder lijnmotor op tot 180pk. De combinatie was tot een top van 185km/u in staat.

Testauto voor Dunlop

Mercedes zegt, zonder zelf veel verdere details te onthullen, dat de auto terechtkwam bij bandenfabrikant Dunlop. Die gebruikte hem als testvoertuig, om nieuw rubber voor snelle machines mee te testen. Het bedrijf bleef dat geruime tijd doen, en parkeerde het model vervolgens. Het werd nu door Mercedes weer opgevist en geheel gerestaureerd door de Classic-afdeling van de constructeur. De auto wordt nu verscheept naar de Amerikaanse Westkust, waar hij te zien zal zijn op het Pebble Beach Concours D’Elegance.