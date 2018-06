De King of Rock 'n Roll en zijn Cadillacs

Door: ADD

The King of Rock'n'Roll hield van Cadillacs. En daarvan heeft het Engelse Beaulieu automuseum nu een bijzonder exemplaar verworven: een Cadillac Seville die Elvis Presley in oktober 1976 kocht en waar hij naar verluidt de dag voor zijn dood nog in rondreed.

Twee kleuren: bordeaux en zilver, geen vinnen en bovendien vrij klein. De Cadillac Seville 1977 ziet er niet echt indrukwekkend uit. Geen wonder - de jaren '70 deden de Amerikaanse automobielindustrie geen goed. Brandstofbesparingen en downsizing transformeerden de eens zo trotse sleeën tot stugge rammelkisten. Helemaal gespaard bleef ook luxemerk Cadillac niet, dat zichzelf ooit "Standard of the World" noemde.



Cadillac met CB

Maar een hardcore fan van het merk als Elvis Presley liet zich daardoor niet afschrikken. Zijn Seville van weleer verkeert nog in de oorspronkelijke staat - inclusief CB-radio, waarmee de King met de keuken van zijn landgoed in Memphis kon communiceren of aan de conciërge van Graceland kon melden dat hij onderweg was zodat die alvast de poort kon openen.

The 100.000 Dollar-Caddy

De barokke en enigszins burgerlijke caddy met een V8, automatische transmissie en elektrische ramen zou vandaag niet veel waard zijn, maar omdat zijn laatste eigenaar bijzonder prominent was, werd hij in 1994 op een veiling in Las Vegas voor iets meer dan $ 100.000 verkocht. Later dook de auto op andere veiling in Graceland op en heeft inmiddels zijn weg naar het Beaulieu Museum gevonden.



Elvis en de Cadillacs

Tijdens zijn leven was Elvis Presley een soort onofficiële Cadillac ambassadeur die aan vrienden en soms ook volslagen vreemden de dure luxesleeën cadeau gaf zoals anderen bloemen wegschenken. Op 16 augustus 1977 overleed de rockmuzieklegende. Zijn laatste reis op aarde legde hij omringd door meer dan 50.000 toeschouwers in een witte lijkwagen af. Drie keer raden welk automerk het was.