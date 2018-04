Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution 2 (1990)

Door: BV

Exact 25 jaar geleden stelde Mercedes deze 190 E 2.5-16 Evolution II voor. Het zou de strafste straatlegale versie worden van de al in 1982 gelanceerde 190, Mercedes' eerste middenklasser.

Klaar voor DTM

Mercedes bouwde de opgepepte 190 in de eerste plaats om in te zetten tijdens het erg populaire Duitse Toerwagenkampioenschap (DTM). FIA-richtlijnen van die tijd specificeerden dat die gebaseerd moest zijn op een auto die beschikbaar was voor klanten, met een minimale productie van 502 stuks. Een jaar eerder waren er al 502 exemplaren van de Evolution van de band gerold en in 1990 kwamen er van deze Evolution 2 - herkenbaar aan de brede koetswerkkit, nog eens zoveel bij. De aftrap werd al in 1984 gegeven bij een race op de Nürburging (die toen overigens werd gewonnen door de nog onbekende Ayrton Senna). Dat was toen nog met de 190 E 2.3-16.

Een Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution 2

Wanneer de 235pk sterke Mercedes 190 E 2.5-16 in de catalogus opdook, kostte hij minimaal 115.000 DM of bijna € 59.000. Daarvoor kocht je 25 jaar geleden al een Mercedes die naar 100km/u wou in 7,1 seconden en een top had van 250km/u. Tegenwoordig mag je al een gat in de lucht springen als je een occasie op de kop kan tikken voor € 75.000. Goed gekoesterde exemplaren kosten zelfs al meer dan € 100.000.