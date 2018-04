Uitgetankte tankstations

Door: ADD

In het naoorlogse Duitsland schoten ze als paddenstoelen uit de grond, paleizen in een autogek land. Maar sindsdien werden honderden tankstations gesloopt, verbouwd - of ze staan eenvoudigweg verwaarloosd weg te kwijnen. Een jonge fotograaf zag er echter de schoonheid van in en maakte er zijn afstudeerproject van. Zijn foto's van afgedankte tankstations, meestal uit de jaren '50 en vandaag een garage, bloemenwinkel of restaurant zijn nu gebundeld in het boek "Abgetankt". Dat kan je bestellen via zijn site voor € 35 (softcover) of € 98 (hardcover).