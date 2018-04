Mercedes SL W107 (1971 - 1989)

Door: HM

Mercedes wou altijd met meer geassocieerd worden dan met alleen maar degelijkheid en prestige. Om die reden voegde Das Haus regelmatig een vleugje sportiviteit toe. Dat gebeurde enerzijds door deelname aan diverse competities (Formule 1, DTM, ea), en anderzijds met enkele exclusieve modellen. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende is wellicht de SL-reeks.

SL staat voor ‘Super Leicht’. Mooie coupés die snel, wendbaar en sportief waren. De eerste SL verscheen begin jaren ‘50 en mede door z’n vleugeldeuren, kreeg hij meteen de status van een iconisch model.

Een schot in de roos

De SL W107 was de derde generatie en alweer een schot in de roos. Bij zijn presentatie in 1971 had hij geen vleugeldeuren, was ook niet meer ‘superlicht’ en had de pech dat er een oliecrisis uitbrak. Maar door z’n charismatische uitstraling heeft deze SL toch indruk gemaakt. Wie met deze coupé kon rijden, had het gemaakt. Niet verwonderlijk dat deze SL in meerdere films een prominente rol kreeg. Richard Gere in American gigolo of Bobby Ewing in de successoap Dallas, zaten maar al te graag aan het stuur van deze ultieme topcoupé. De SL had het allemaal, degelijkheid en kwaliteit, gepaard met wat spannende sportiviteit.

De SL W107 was groter en zwaarder dan z’n voorgangers, maar kreeg ook straffere motoren. Bij z’n lancering in 1971 was er vooreerst de SL 350 een V8-motor van 3500cc, later aangevuld met de nog straffere SL 450. Vanaf 1974 was er ook een 6-cilinder (in lijn) 280, en er volgde nog een straffe 500. Ook in de VS vond de SL heel snel de weg naar z’n publiek. Daar werd hij haast exclusief als SL 450 verkocht.

Een sportieve toerwagen

De gefortuneerde liefhebber kon kiezen uit 2 varianten: de cabrio (R107) met 2 noodzitjes achteraan en de gesloten coupé (C107), deze was 36cm langer en had 4 volwaardige zitplaatsen, en modieuze louvres in de C-stijl. De SL had zeker niet de pure sportiviteit van een Ferrari of Porsche 911. Eerder een sportieve toerwagen dan een echte sportwagen. Hij liet zich makkelijk besturen, meestal automatisch geschakeld. Naast de gekende degelijkheid was er ook veel aandacht voor de (passieve) veiligheid. De SL was één van de eerste auto’s met veiligheidskooi en kreukelzones. Echt veel last van concurrenten had hij niet. Er was een Jaguar XJS of een BMW 630/635 CSI, dat was het zowat.

Deze SL was de eerste met de karakteristieke geribbelde achterlichten. In geen tijd zouden dergelijke achterlichten uitgroeien tot een modieus stylinggadget dat Mercedes vele generaties zal volhouden. Diezelfde achterlichten vonden enkele jaren later hun plek op de grotere S-reeks. Meer dan de helft van deze coupés vond een koper in de VS. Daar kreeg de hij dubbele koplampen, en (helaas) te dikke en weinig elegante bumpers.

Na de robuuste Mercedes G-klasse is deze SL de langst geproduceerde Mercedes. Op een carrière van 18 jaar werden meer dan 300.000 exemplaren geproduceerd. Dat is bijzonder veel voor zo’n exclusieve coupé. En er zijn nog veel goed bewaarde modellen. Niet verwonderlijk voor deze brok degelijkheid, die zonder twijfel door z’n fiere eigenaars gekoesterd wordt.