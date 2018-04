​Hyundai Pony: de eerste Koreaanse bestseller (1975-1994)

Door: ADD

De Hyundai Motor Company startte in 1967 met het onder licentie bouwen van de Britse Ford Cortina, later aangevuld met de Duitse Ford Taunus 20M P7b en Ford Granada II. Hun eerste eigen model was in 1975 de compacte Pony, weliswaar nog met Mitsubishi-techniek. Pas in de jaren 1980 waagde Hyundai zich met de zelf ontwikkelde Stellar en Sonata in de middenklasse.

De eerste jaren in de Hyundai geschiedenis gingen aan ons niet voorbij want in België wordt het Zuid-Koreaanse merk sinds 1972 verdeeld door de bekende Antwerpse ondernemersfamilie Moorkens. Terwijl de Koreanen bijvoorbeeld pas in 1991 de weg naar Duitsland vonden.

1975-1994

De Pony legde het fundament voor het succes van Hyundai. Over een periode van bijna 20 jaar werd de kleine auto vier generaties lang geproduceerd. In 1978 kwam de Pony naar Europa en verraste hij meteen met zijn goede prijs-kwaliteit verhouding. Het werd een onverwacht succes. Vooral de resultaten op de Canadese markt overtroffen alle verwachtingen. De Pony was er zelfs soms de best verkochte auto.

Hyundai Pony I (1975 - 1981)

Italiaans design, een motor en versnellingsbak van Mitsubishi en een hoop componenten van Ford. Zo kwam in 1975 de Hyundai Pony op de markt. De eerste generatie werd in eerste instantie alleen als een vierdeurs sedan aangeboden, later kwamen daar een pick-up, een break en een driedeurs hatchback bij. Slechts drie jaar na zijn lancering werd de Pony naar Europa geëxporteerd en ons land stond vooraan in de rij.

Hyundai Pony II (1982 - 1988)

Een onverwacht succes. In 1982 introduceerde Hyundai de tweede generatie van de Pony met een motorengamma dat uit drie benzinemotoren bestond. Die waren 1.2, 1.4 en 1.6l groot, boden tot 74pk en waren allemaal van Mitsubishi. Daarnaast werd de Pony met een verscheidenheid aan extra's zoals dagteller of airconditioning aangeboden. Grootste troef voor de Pony was de onklopbare prijs-kwaliteit verhouding.

Hyundai Pony X1 (1985 - 1994)

Met de derde generatie van de Pony brachten de Zuid-Koreanen hun eerste voorwielaangedreven voertuig op de markt. De Pony III was er als hatchback en als sedan. Op sommige markten werd de Pony als Hyundai Excel, Hyundai Presto of Mitsubishi Precis verkocht. Volgens sommige bronnen is het overigens andersom en bouwde Hyundai een compleet nieuwe auto (met een andere aandrijflayout) maar bleef het die verkopen als Pony. Eender welke visie je volgt - ook nu weer was hij dankzij een goede prijs-kwaliteit verhouding een bestseller, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en Australië. Hij bleef, net als eerdere generaties, klanten aanspreken die op zoek waren naar betrouwbare mobiliteit zonder de bank te kraken.

Hyundai Pony X2 (1989 - 1994)

“ Grootste troef voor de Pony was de onklopbare prijs-kwaliteit verhouding ”

De Pony van generatie X2 was eigenlijk een herziene versie van de derde generatie. Vergeleken met zijn voorganger bood hij aanzienlijk meer binnenruimte. Het motorenpalet bestond nog steeds uitsluitend uit benzines met een vermogen van 58 to 84pk.

Lange tijd werd de Pony weggestoken in de coulissen van het Zuid-Koreaanse merk. Dat beweegt zich inmiddels immers in andere regionen. Het bedrijf snuffelt graag aan 'premium' en is van een uitdagende nieuwkomer opgeklommen tot één van de 10 grootste autobouwers ter wereld. Maar stilaan groeit daar het besef dat de Pony een cruciale rol speelde en wordt hij weer op een voetstuk geplaatst.