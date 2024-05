Lexus UX FWD 300h

Door: BV

Lexus lanceerde de UX in 2018 als een premium compacte SUV, die inmiddels het gezelschap kreeg van een nog kleiner broertje - de LBX. De afgelopen zes jaar werd nauwelijks aan het model getimmerd. Ook nu wijzigt er aan de binnen- en buitenzijde nauwelijks wat, maar de technische aanpassingen zijn des te ingrijpender.`

De hybride aandrijflijn, verkrijgbaar met zowel vier- als voorwielaandrijving, evolueert naar een compleet nieuwe generatie. Die maakt nog steeds gebruik van dezelfde tweeliter viercilinder benzinemotor die een atkinson-verbrandingscyclus bezigt om het verbruik te optimaliseren, maar combineert die nu met een nieuwe elektrische installatie. De elektromotor werd wat krachtiger, maar vooral: de iets meer dan 1kWh accu van de hybride aandrijflijn zonder stekker, gebruikt nu lithium-ion in plaats van nickel. Daar kan sneller energie in opgeslagen en aan onttrokken worden, waardoor het systeemvermogen kon stijgen. Aandrijfcombinatie ‘300h’ die de vorige ‘250h’ vervangt en nu als enige motor geldt, schopt het tot 199pk in plaats van 184pk.

De prijsvork gaat van 42.330 euro voor de instapper met voorwielaandrijving tot bijna de helft meer - 60.990 euro voor de vierwielaangedreven topversie. De Vlaamse inschrijvings- en wegentaks daarop bedraagt respectievelijk vanaf 137,26 en 379,35 euro. Wie ‘m zakelijk wil rijden rekent voor de basisversie een VAA van 272,12 euro per maand.

Wat kan beter?

De Japanners oordeelden dat het uiterlijk nog wel een tijd meekan, want daaraan werd zo goed als niets aangepast. Aan de binnenkant zijn grotere schermen (met standaard Android Auto en Apple Carplay) het voornaamste wapenfeit. Da’s eerder mager voor een auto van zes jaar oud die ogenschijnlijk een langer dan gemiddelde carrière (een productcyclus in de autosector is gemiddeld 7 jaar) zal kennen. Niet dat er iets mis mee is. Wel het tegendeel - in tegenstelling tot het door besparingsmaatregelen uitgepuurde design van veel nieuwe interieurs, is de Lexus ergonomisch meer dan oké. Hetzelfde geldt trouwens voor de materiaalkeuze en afwerking. Maar aan het design zie je toch de leeftijd. Vooral als je de modernere interpretatie van de LBX al eens kon beleven.

Met een lengte van 4,5 meter biedt het model voldoende ruimte voor op z’n minst vier volwassenen. Die nemen best niet teveel bagage mee, want het gebrek aan koffervolume is de achilleshiel van dit model. 315 liter is echt te krap voor een auto in dit segment en dat volume houdt dan nog rekening met de weinig praktische ruimte onder de reguliere koffervloer. Je hebt nota bene meer plaats in de kleinere LBX (332 liter).

Wat is goed?

De hybride-aandrijflijn van Toyota-Lexus krijgt wel eens vaker kritiek te verwerken omwille van z’n automatische versnellingsbak zonder traditionele versnellingen. Die dwingt de motor onder belasting flink in de toeren en gaat dan loeien. Vooral dynamische chauffeurs zullen vaker met die eigenschap geconfronteerd worden. Voor wat gezapigere rijders is de aandrijfcombinatie echter uitermate geschikt. Ze functioneert immers helemaal schokvrij en garandeert een grote efficiëntie. Bij een gevarieerde rijstijl over een wisselend parcours verbruikte de voorwielaangedreven versie precies 5,5l/100km. Dat is weliswaar meer dan het opgegeven gemiddelde van 5,0l/100km, maar het is nog steeds een uitstekend resultaat. Combineer dat met de comfortabele stuurbekrachtiging en een uitstekende demping en je krijgt in comfortversies een rijgevoel dat homogeen en verfijnd aanvoelt.