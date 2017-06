Chinese Volvo's komen aan in Europa per trein

Door: BV

Het Zweedse automerk Volvo heeft het productieritme van z'n nieuwe Chinese fabrieken (wel, eigenlijk die van eigenaar Geely) beetje bij beetje opgevoerd. En nu worden ook in in China geproduceerde Volvo S90 naar Europa uitgevoerd. Niet per vrachtwagen of vliegtuig. Dat zou excessief duur zijn. Maar ook niet via de meer gebruikelijke boot. De Chinezen kozen voor de trein.

Snellere levering

Het grootste voordeel van kiezen voor het spoor is volgens Volvo de snelheid. Je moet 66% minder lang wachten dan in het geval van maritiem transport. Dat duurt immers ongeveer 28 dagen. De trein is op een dikke week.

3 auto's per container



Elke trein die bij de fabriek in het Chinese Daqing vertrekt, vervoert 120 Volvo S90. De auto's worden getransporteerd in standaardcontainers en elk exemplaar biedt plaats aan 3 stuks. Daarvoor moet er in de container zelf wel wat gestapeld worden. Elke auto wordt onder een specifieke hoek geladen, kwestie van het laadvolume optimaal te kunnen benutten. Geen nood: ze zitten veilig vast wanneer ze aan hun 9.832km lange rit richting Zeebrugge vertrekken.