Acura Advanced Sedan Concept

Door: REDACTIE

Honda’s luxe-dochter Acura heeft op de LA Autoshow de Advanced Sedan Concept voorgesteld. Echte productieplannen heeft het uitsluitend in de VS gecommercialiseerde merk niet, maar het model moet wel als leidraad dienen in de ontwikkeling van nieuwe modellen. Enkele van de stijlkenmerken van deze Advanced Sedan Concept worden dus verwacht op toekomstige Acura’s.

De ontwerpers tekenden de Acura met opvallend hoge gordellijnen en een flank die is getooid met atypische vouwlijnen. Het geeft de auto, aldus de constructeur, iets mysterieus. Voor de grille en de positie van de koplampen week Acura opzettelijk af van geijkte proporties en posities. De ASC leunt vooraan op 22-duimers en staat achteraan op 23-duims velgen. De toegang tot de vierzitter wordt verzekerd door conventionele voorportieren en kleine, tegengesteld openende ‘zelfmoorddeuren’ achteraan.