Citroën C2 en C4 'by Loeb'

Door: REDACTIE

Citroën brengt van de C2 en C4 een speciale ‘by Loeb’-editie op de markt, die uiteraard kadert in de deelname van Citroën aan het WK Rally 2007. De C4, op basis van de Coupé, is er in rood of zwart en heeft onder meer een dakvleugel en specifieke 17-duims velgen. Het interieur wordt in rood Alcantara en zwarte stof gestoken. C4 by Loeb wordt voorgesteld met de benzinemotor 2.0i 16V (180 pk) en met de dieselmotoren 1.6 HDi (110pk) 5 versnellingen en 2.0 HDi (138pk) 6 versnellingen.

De C2 by Loeb is leverbaar in dezelfde kleuren, staat op 16-duims lichtmetaal en is voorzien van een dakvleugel. Aan de binnenzijde wordt de zwarte stof afgewisseld met rode delen en zijn er tal van sportieve accenten. Beide versies hebben vanzelfsprekend ook recht op een ‘by Loeb’-styling. De C2 is er enkel in combinatie met de 1.6l 16v met 125pk.