Kia toont crossover in Detroit

Door: REDACTIE

Kia zal volgende maand op het Autosalon van Detroit de Kue voorstellen. Dat is een concept van wat volgens de constructeur een ‘Crossover Utility Vehicle' heet. Het model komt met een lengte van 4,7 meter alvast sterk in de buurt van de Sorento die inmiddels niet meer van de jongste is. Op details is het nog even wachten, maar de eerste schets onthult alvast een opvallend vormgegeven, want spits toelopende, achterpartij. De wielen zouden het intussen tot een diameter van 22 duim geschopt hebben en de wielbasis bedraagt 2,9 meter.