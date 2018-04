Rogue is Amerikaanse Nissan Qashqai

Door: REDACTIE

Nissan commercialiseert de Qashqai, de SUV-gelijnde familiewagen die de Almera moet doen vergeten, in de VS onder de naam Rogue. Het model wordt er in januari op het Autosalon van Detroit onthuld. In Europa speelt de Qashqai in de middenklasse, in de VS is dat een segment lager.

Nissan past het lijnenspel aan de smaak van de Amerikanen aan. De Qashqai vertoont er een pak meer overeenkomsten met de Murano en dat is vooral de neus aan te zien, waar een nieuw bumperschild en grille de toon zetten. Welke motorversies Nissan aan zal bieden weten we nog niet.