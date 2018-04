Fiat 500: nog 9 maanden

Door: REDACTIE

Binnen 9 maanden wordt de nieuwe Fiat 500 gecommercialiseerd. Om dat nog even extra in de verf te zetten, bedachten de marketing-boys van Fiat een "Baby Boom"-campagne. Die richt zich specifiek op zwangere vrouwen. Zij kunnen immers kans maken op een nieuw 500-tje door zich in te schrijven op www.fiat500.com. Ze moeten ook nog wat geluk hebben; de geboorte van de baby moet samenvallen met de die van de nieuwe Fiat 500, te weten; 15 september 2007.

Intussen is het Concept Lab op de site geëvolueerd en is het interieur er ook te zien.