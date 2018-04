Dodge Viper naar 600pk!

Door: REDACTIE

De Dodge Viper voelde de hete adem van ‘die andere' Amerikaanse supersportwagen, de Corvette, in de nek. Bij Chevrolet had men het vermogen immers tot 505pk weten op te vijzelen; nauwelijks minder dan de 510pk van de Dodge. Tijd om het verschil te maken, moeten ze bij Dodge gedacht hebben. Gelukkig is de V10 van de Viper niet bepaald gesofisticeerd en is er dus nog ruimte voor verbetering. Natuurlijk wordt de cilinderinhoud vergroot -van 8,3 tot 8,4l- maar is de toepassing van een variabele kleppentiming die voor het gros van de vermogenswinst van 90pk zorgt. Het koppel stijgt van 645 naar een indrukwekkende 760Nm.

Om vooral de trekkracht zonder brokken naar de achterwielen te versluizen, herzag SRT de handgeroerde zesbak. Maar ook de schutborden en de oliekoeler zijn gewijzigd. Uiterlijk is de snellere Viper makkelijk herkenbaar aan de vele koelsleuven in de motorkap. Die helpen de V10 aan zuurstof. Andere aanpassingen zijn nieuwe wielen (18-duims vooraan, 19-duims achteraan) en nieuwe kleurtjes binnen en buiten.

En de prestaties? Twaalf seconden. Voor de sprint van nul naar 160km/u en weer naar nul welteverstaan. In enkele richting naar 100km/u neemt minder dan vier tellen in beslag.