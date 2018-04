Vijfzits Citroën Picasso onthuld

Door: REDACTIE

In maart stelt Citroën de vijfzits versie van de C4 Picasso voor op het Autosalon van Genève en vandaag zijn daarvan de eerste foto's vrijgegeven. Deze vijfzitter krijgt een meer dynamisch design, dat vooral opvalt door het knikje in de onderste raamomlijsting. Het model wordt met een lengte van 4,47m, een breedte van 1,83m en 1,66m hoogte 2 decimeter langer dan de 'oude' Picasso en twaalf centimeter korter dan de zevenzitter. Aan boord is er sowieso ruimte voor 500l bagage, uitbreidbaar tot 1.734l.

Bij de lancering zal het motorenpalet gelijklopen met de grote Picasso. Er komt dus een 1.8l met 125pk en een 143pk sterke tweeliter voor wat de benzines betreft. Dieselen kan met een 110pk sterke 1.6 en een 2.0 die 143pk opwekt. Later komt er wellicht nog een 90pk versie van de 1.6, exclusief voor de wat lichtere korte Picasso.

De komst van de nieuwe vijfzitter betekent nog niet het einde voor de originele Picasso. Die blijft als prijsbreker nog tot 2009 in de catalogus.