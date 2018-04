BMW 5 krijgt facelift

Door: REDACTIE

BMW neemt de 5-Reeks onder handen. Grote wijzigingen zijn er niet. De neus is aangepakt en is voortaan voorzien van een aangepaste bumper en andere mistlichten. De vorm van de dubbele BMW-niertjes is licht gewijzigd en de koplampen zijn nu getooid met een verchroomde ring. Achteraan is de behandeling gelijkaardig en zien we ook LED-technologie voor de richtingaanwijzers aan de hertekende lichtblokken toegevoegd worden. We vermelden ook even aanpassingen aan het assortiment kleuren en gewijzigde velgen. Aan de binnenkant zijn de kleuren en bekledingen door de marketingmolen gedraaid, vinden we een nieuwe bedieningshendel voor de automaat (die voortaan zelf ook sneller schakelt) en merken we een nieuw stuurwiel met aangepaste bedieningselementen op.

Het belangrijkste nieuws zit echter onder de kap. Het merendeel van de motoren wordt zuiniger en krachtiger. Het gamma zal voortaan starten met de 523 die door een 190pk sterke 2,5l wordt aangedreven. De 525i levert 218pk en de 530i 272pk, waarmee we de zescilinder lijnmotoren gehad hebben. Er zijn ook nog enkele achtcilinders te koop; de 540i met 306pk en de 367pk krachtige 550i. Bij de diesels is de instapper nog steeds de 163pk sterke 520d, de 525d levert 197pk en de 530d schopt het tot 235 paarden.