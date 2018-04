BMW M5 nu als break

Door: REDACTIE

BMW stuurt nu ook de Touring-versie van de net gefacelifte 5-Reeks langs de werkplaatsen van M Motorenwerke. Het resultaat is één van de snelste breaks die er te krijgen zijn. Met een 507pk sterke 5 liter V10 onder de kap, uiteraard dezelfde als bij de M5 Berline, spurt de functionele telg naar 100km/u in amper 4,8 tellen. Bij 250km/u is het uit, tenzij de begrenzer op non-actief wordt gezet. Dan jakkert de Touring door tot meer dan 300km/u. De overbrenging geschiedt middels een sequentieel bediende SMG-bak die zeven verhoudingen telt.

Het interieur wordt getrakteerd op sportiever gewelfd zitmeubilair, specifieke tellerplaten en natuurlijk de nodige M-logo's. De koets is voorzien van agressiever ogende voor- en achterbumpers, een luchtdoorstroomopening op de flanken, specifiek 19-duims lichtmetaal en uiteraard mondt de uitlaatlijn uit in vier ronde spruitstukken.