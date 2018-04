Door: REDACTIE

Het gonst al maanden van de geruchten, spionagefoto's en lekken, maar nu is hij er ook officieel. Dit is Mercedes' nieuwe C-Klasse. De kleinste sedan van het merk wordt bij de nakende generatiewissel uiteraard een maatje groter. In de lengte groeit de vierdeurs 5,5cm, in de hoogte doen de Duitsers er 2cm bij en de breedte zwelt met niet minder dan 4cm. De C komt daarmee op een lengte van 4,58m, een breedte van 1,77m en een hoogte van 1,44m. Mercedes belooft meer interieurruimte en voert daarvoor de 4,5cm toegenomen wielbasis aan. In elk geval gaat ook de bagageruimte erop vooruit; de inhoud neemt met twee emmers toe tot 475l.

De motoren worden grotendeels overgeheveld uit de uittredende generatie. Mercedes neemt de gelegenheid om nagenoeg alle viercilinderversies op te waarderen. Zo gaat het vermogen van de C180 Kompressor - de instapper - ophoog van 143 naar 156pk en levert de C200 Kompressor voortaan 184 in plaats van 164pk. De instapdiesel (C 200 CDI) wordt dan weer 136pk rijk en krijgt het gezelschap van een 170pk sterke 220 CDI. De C 230, C 280, C 350 en C 320 CDI zespitters worden overgedragen. Een handgeroerde zesbak wordt gemeengoed, behalve op de C 350 die steeds aan de zeventrapsautomaat van de constructeur wordt gekoppeld.

Uiteraard pakt Mercedes uit met een schare in dit segment ongeziene snufjes, maar vooral op veiligheidsvlak gaan alle registers open. De collectie plofkussens wordt door de knie-airbag voor de bestuurder aangedikt tot 7 stuks. De Duitsers bieden niet één, maar twee soorten bochtverlichting aan bovenop een intelligente afstelling van de lichtbundels naargelang de omstandigheden. En het destijds op de S-Klasse geïntroduceerde revolutionaire pre-safe-systeem (dat onheil voelt aankomen en de auto en z'n inzittenden erop voorbereid) schopt het ook tot de compacte Mercedes.

De nieuwe C debuteert in maart op het Autosalon van Genève en komt al in april in de showrooms. Eind dit jaar is het de beurt aan de break. De productie van de C Sportcoupé, die niet vervangen wordt maar wel een facelift zal ondergaan, verhuist naar Brazilië.