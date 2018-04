Softtop Chrysler Sebring ontsnapt

Door: REDACTIE

Chrysler presenteerde op de afgelopen Detroit Motor Show de nieuwe cabrioversie van de Sebring. Een model waarvan nogal wat afhangt, gezien het de populairste dakloze auto in de VS is. De constructeur nam de wat ongewone beslissing om de variant zowel met een conventioneel stoffen klapdak, als met een metalen vouwdak van specialist Karmann te bouwen. Chrysler wil liever twee versies aanbieden dan dat het om een verkeerde keuze riskeert een verkoopstopper te missen. Tot op heden werd echter alleen nog maar de versie met metalen vouwdak voorgesteld. In een brochure die de autobouwer in Detroit op het Salon uitdeelde, stond echter ook de (nog niet officieel voorgestelde) versie met stoffen vouwdak. Of beide varianten ook naar Europa komen is nog niet duidelijk. Dat de Europeaan liever een metalen vouwdak wil, lijkt boven twijfel verheven.