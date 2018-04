Saturn Astra in première

Door: REDACTIE

De in Antwerpen gebouwde drie- en vijfdeurs (Opel) Saturn Astra wordt op vrijdag 9 maart voor het eerst in wereldpremière voorgesteld op het Salon van Chicago. De Saturn Astra heeft een 1.8l motor van 140 pk en zal in het derde trimester in de States en Canada worden gecommercialiseerd. Bij Saturn is men gelukkig dit model als modeljaar 2008 te kunnen aanbieden.

Woordvoerders verklaarden dat vanaf volgend jaar enkel auto's jonger dan 20 maand op het programma zullen staan. Saturn heeft reeds een Aura in zijn modellenreeks die het design met de Opel Vectra deelt. Deze Aura werd voor enkele weken reeds uitgeroepen tot "Auto van het Jaar Noord-Amerika". Tevens zal Saturn als Sky roadster het zustermodel van de Opel GT in het programma opnemen.

In Europa is de Astra een bestseller. Hij werd intussen met een facelift en een reeks nieuwe motoren bedacht. Sedert de marktinvoering in maart 2004 werden reeds 1,3 miljoen Astras aan de man gebracht.