X-Bow: KTM met stuurwiel

Door: REDACTIE

KTM is een Oostenrijkse motorfietsfabrikant die zich nu ook op het terrein waagt van de automobiel. Geen gewone auto trouwens want zonder dak of voorruit en ook geen ABS, ESP of airbags. Meteen weegt de wagen slechts 700 kg. Dankzij een 220pk sterk motorblok (een 2.0TFSI, afkomstig van VW-Audi) realiseert het Spartaanse model een optrektijd van 0 tot 100 in maximaal 4 seconden. Het eerst jaar wil KTM 500 X-Bow's slijten. Eerder hadden we reeds schetsen van het model, maar nu kunnen we u ook de eerste foto's tonen. Wordt vervolgd...