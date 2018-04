TVR herrijst met Typhoon

Door: REDACTIE

Sportwagenfabrikant TVR is de afgelopen maanden voorwerp geweest van stevige speculaties. De steenrijke Russische eigenaar leek van het merk z'n buik vol te hebben, verhuisde de fabriek, zette personeel op straat en stopte botweg de productie. Maar TVR zal herrijzen. De Britten hebben zopas de allereerste beelden van hun nieuwe project vrijgegeven. Het is de TVR Typhoon, waarmee het merk met een schone lei wil beginnen. De bolide zou op het Autosalon van Genève onthuld moeten worden.

De Typhoon is voor het eerst geheel met de computer ontwikkeld en opgetrokken rond een buizenframe. Het model beschikt over een koetswerk dat nagenoeg geheel in carbon is opgetrokken. Hoewel er onder de kap een dikke (en dus zware) 4,0l zes-in-lijn huist, blijft het gewicht toch beperkt tot 1100kg. De krachtbron is trouwens een oude bekende. TVR heeft tot heden al 400pk uit het blok gekregen, maar ditmaal zou de zespitter niet minder dan 600pk uitbraken. Een bij de Corvette geleende zesbak kanaliseert dat geweld naar de achterwielen. Die zouden de Typhoon in maximaal vier tellen naar 100km/u moeten katapulteren. Er wordt zelfs gewag gemaakt van een topsnelheid van meer dan 320km/u.

De Typhoon wordt geen massaproduct. Het merk wil er z'n zestigste verjaardag mee vieren en van de Typhoon staan dan ook exact 60 stuks op de planning. Eind dit jaar moet de eerste een feit zijn. TVR stelt ook gerust; er komen wel degelijk nieuwe modellen.