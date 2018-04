Meer over Citroën's SUV C-Crosser

Door: REDACTIE

Citroën heeft meer gegevens over z'n eerste SUV, de C-Crosser bekendgemaakt. Veel verassingen zitten daar niet bij aangezien de wereld intussen uitgebreid kennis heeft kunnen maken met de Mitsubishi Outlander, die als donormodel fungeert. Aan de achterkant zijn de wijzigingen ten opzichte van de Japanner summier, maar aan de neus is behoorlijk gesleuteld. De koplampen, motorkap, bumperschilden en natuurlijk de prominente grille zijn geheel nieuw. De C-Crosser komt trouwens ook nog eens uit onder Peugeot-badge, voor de liefhebbers van het merk met de leeuw.

De C-Crosser biedt met z'n 4,64m lengte, 1,81m breedte en 1,71m hoogte ruimte aan zeven inzittenden. Citroën spreekt over een 5+2, gezien de zitplaatsen op de in vloer opbergbare kofferbank niet als volwaardig kunnen beschouwd. De tweede zitrij is in twee ongelijke delen neerklapbaar (met elektrische ontgrendeling), maar ook over 8 centimeter verschuifbaar. Met de derde zitrij opgeborgen varieert het laadvolume daardoor van maximaal 510l tot minimaal 441l. Uiteraard is de tweede zitrij ook opklapbaar om 1.686l laadcapaciteit te bekomen. Het geheel is toegankelijk via een kofferklep in twee delen, die alvast een lage (64cm) laaddrempel aan de lijst met sterke punten kan toevoegen. Het onderste deel klapt naar het asfalt en kan zelf 200kg torsen. Het bovenluik werd licht en compact gehouden voor een groter bedieningsgemak. In het interieur wijzen overigens enkel de Citroën-logo's op de betrokkenheid van de Franse constructeur.

Waarin de C-Crosser zich wél van de Mitsubishi onderscheidt, is in z'n krachtbron. De Japanner wordt op dit ogenblik enkel door een 2.0 TDI (140pk) van VW-origine aangedreven, maar die wilden de Fransen niet onder de kap. Citroën en Peugeot lepelen hun eigen 156pk sterke 2.2l HDi dieselmotor tussen de voorwielen. Overigens blijft ook de Outlander niet helemaal van deze krachtbron verstoken, de variant wordt later dit jaar aan het gamma toegevoegd. Naast het eerder vernoemde vermogen, levert de krachtbron eveneens 380Nm trekkracht. De combinatie met de handgeroerde zesbak moet genoegen nemen met 7,3l/100km verbruik en moet in staat zijn de SUV in 9,9 tellen naar 100km/u te trekken. De topsnelheid bedraagt 200km/u. Off-Road gaat u met de C-Crosser liever niet, maar het model beschikt niettemin over een integraalaandrijving die toch wat meer kan verteren dan gewone tweewielaandrijvers. De transmissie kent drie standen. In de eerste geschiedt de aandrijving uitsluitend op de voorwielen, in de tweede worden de achterwielen bijgeschakeld indien het systeem (via de sensoren van ABS en stabiliteitscontrole) een verlies van tractie bemerkt, en tot slot is er een lockmodus waarin alle wielen permanent hun deel van het vermogen krijgen.