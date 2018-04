Zagato presenteert Diatto Ottovu

Door: REDACTIE

Koetwerkbouwer Zagato toont in Genève een stijlstudie van een sportieve coupé. Het model werd door het stijlhuis Diatto Ottovù gedoopt. Diatto is inmiddels lang ter ziele gegaan Italiaans merk waar Zagato in 1922 al eens mee samenwerkte.

Veel details zijn niet bekend. De koets is geheel in aluminium opgetrokken en gezien Ottovù zich als ‘achtcilinder' laat vertalen, lijkt het logisch wat onder de kap zit. Ook over de intentie van Zagato, dat in Genève wel vaker uitpakt met studiemodellen, is nog weinig bekend. Maar de bouw van koetswerken ‘op maat' zich weer in de lift. Afgelopen jaar bouwde de koetswerspecialist nog een unieke Ferrari voor een Japanse verzamelaar.